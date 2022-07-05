Özkök'ten Sedat Peker'in 'prim' açıklamasına yalanlama

Ülkücü mafya Sedat Peker, Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunmuştu. Peker söz konusu açıklamalarında Özkak için ''Ertuğrul Özkök, Mehmet Cengiz’le röportaj yapıp yalakalıktan diyordun ya 'Ben size çete denmesine çok üzülüyorum' sen de iyi oku. Bu sahtekar Ertuğrul Özkök var ya, o tarihteki temiz toplum projesinin başında o vardı. O zaman da prim alıyordu, şimdi de prim alıyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Peker'in açıklamalarına dair Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a konuşan Özkök, "Herkesin beni eleştirme hakkı vardır. Yaptığım mülakat konusunda ailemden de arkadaş grubumdan da eleştiri aldım" ifadelerini kullandı.

Mehmet Cengiz'den prim aldığı iddialarına da cevap veren Özkök, "75 yıllık hayatımda sadece patronum Aydın Doğan’dan prim aldım. Aydın Beyden aldığım primlerin hepsinin vergisi ödenmiş bankaya resmi hesaplardan aktarılmıştır. Yurtdışında hiçbir bankada hesabım yoktur, malım mülküm yoktur" diye konuştu.