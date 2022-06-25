Sedat Peker'den yeni Ahmed Nazari iddiası: 'Silah taşıma ruhsatı çıkartıldı'

Ülkücü mafya Sedat Peker'in "basın danışmanı" Emre Olur’un Twitter hesabından dün akşam eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’la ilgili açıklamalar yapmış, çeşitli iddialarda bulunmuştu. Paylaşımlarda Mehmet Ağar'ın Avrupa'da yakalama emriyle aranan İran vatandaşı Ahmed Nazari'ye Türk vatandaşlığı verdirdiği iddia edilmiş ve kimlik görüntüsü de paylaşılmıştı.
Sedat Peker, Emre Olur’un Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımlarda Ahmed Nazari'ye silah ruhsatı alınması için İzmir Valiliği'yle görüşüldüğünü ve ehliyet almak için sınavda yerine başka bir ismi sokmaya çalışırken yakalanan isimler olduğunu iddia etti.
'Tüm Avrupa’da aranırken adam İstanbul’un göbeğinde'
Emre Olur'un hesabından yapılan paylaşımlar şöyle: