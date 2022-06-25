Sedat Peker'den yeni Ahmed Nazari iddiası: 'Silah taşıma ruhsatı çıkartıldı'

Ülkücü mafya Sedat Peker'in "basın danışmanı" Emre Olur’un Twitter hesabından dün akşam eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’la ilgili açıklamalar yapmış, çeşitli iddialarda bulunmuştu. Paylaşımlarda Mehmet Ağar'ın Avrupa'da yakalama emriyle aranan İran vatandaşı Ahmed Nazari'ye Türk vatandaşlığı verdirdiği iddia edilmiş ve kimlik görüntüsü de paylaşılmıştı.

Sedat Peker, Emre Olur’un Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımlarda Ahmed Nazari'ye silah ruhsatı alınması için İzmir Valiliği'yle görüşüldüğünü ve ehliyet almak için sınavda yerine başka bir ismi sokmaya çalışırken yakalanan isimler olduğunu iddia etti.

'Tüm Avrupa’da aranırken adam İstanbul’un göbeğinde'

Emre Olur'un hesabından yapılan paylaşımlar şöyle:

"Kıymetli dostlarım, Orhan Adıbelli’nin ölüm emrini veren aslında Murat Boyracı’dır. Murat Boyracı’da Tolga Ağar’ın ortağıdır dediğimde bazıları inanmadı. Seher Yaşayacak isimli gazeteci, bu ortaklığın resmî belgesini yayınladı. Tüm Avrupa’da aranırken yasa dışı şekilde. Ahmet Nazari’yİ Türk vatandaşlığına geçirdiler dedim yine inanmadınız. İran vatandaşlığını ve Türk vatandaşlığı kimliklerini de yayınladım. Orhan Adıbelli’nin oğluda babasının oğluysa her şeyi anlatır, ne bir eksik ne bir fazla. Tüm Avrupa’da aranırken adam İstanbul’un göbeğinde. Çavuşbaşı’ndaki plazasında rahatça suç işlemeye devam ediyordu dedim, yine inanmadınız.

Bir de silah ruhsatı almaları için İzmir Valiliği'yle görüştüler. Valilik bu işte sorun yaşarız diye çekinince, tüm Avrupa’nın aradığı Ahmed Nazari’ye Eskişehir’den silah taşıma ruhsatı çıkartıldı. Bu konuda da hizmet edenlere de 100 bin dolar da hediye verildi. Rezillikler burda da bitmiyor ki. Murat Boyracı’nın ve Tolga Ağar’ın ortağı olan firari Ahmed Nazari çakarlı arabalarla gezerken bir de ehliyet almak istedi. Ahmed Nazari yorulmasın diye Murat Boyracı onun yerine ehliyet sınavına girsin diye Diyarbakır’lı bir tanıdığını yolladı. Ancak çok basit bir sebepten iş patlayınca, Küçükçekmece Adliyesi'nde hem Ahmed Nazari'ye hem de yerine sınava giren arkadaşa dava açıldı. Kayseri’de öldürülen iş adamı Orhan Adıbelli’nin cinayetini araştırsanıza! M. Ağar’ın oğlunun ortağı olan Murat Boyracı ile ölen Orhan Adıbelli arasında uyuşturucu parasından dolayı olan sorunda aracılık yapmış mı?"