Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a: 'Erdoğan’ın arkasından hakaret ediyordun'

Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev’e konuşan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, ülkücü mafya Sedat Peker'in Yalıkavak Marina'ya çöküldüğü iddialarıyla gündeme gelen Azeri patron Mübariz Mansimov'un iddialarına yanıt vermişti.
Peker'in basın danışmanı Emre Olur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akşam saatlerini işaret etmişti. Olur, "Mehmet Ağar derin devletin başı, Mübariz Mansimov’un söylediği şeylerden sadece birini yalanlamışsın. Ancak bazı gazeteler Sedat Peker’i yalanladı diye haber yapmışlar. Reis yalanlanmayı hiç sevmez. Bence bu işi düzelt yoksa akşama SADAT’çılardan daha kötü duruma düşersin'' paylaşımını yapmıştı.
Emra Olur'un hesabından Sedat Peker'in Ağar'a yönelik paylaşımlar yayınlandı. Toplam 16 tweeten oluşan paylaşımda Peker şu ifadelere yer verdi: