Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a: 'Erdoğan’ın arkasından hakaret ediyordun'

Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev’e konuşan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, ülkücü mafya Sedat Peker'in Yalıkavak Marina'ya çöküldüğü iddialarıyla gündeme gelen Azeri patron Mübariz Mansimov'un iddialarına yanıt vermişti.

Peker'in basın danışmanı Emre Olur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akşam saatlerini işaret etmişti. Olur, "Mehmet Ağar derin devletin başı, Mübariz Mansimov’un söylediği şeylerden sadece birini yalanlamışsın. Ancak bazı gazeteler Sedat Peker’i yalanladı diye haber yapmışlar. Reis yalanlanmayı hiç sevmez. Bence bu işi düzelt yoksa akşama SADAT’çılardan daha kötü duruma düşersin'' paylaşımını yapmıştı.

Emra Olur'un hesabından Sedat Peker'in Ağar'a yönelik paylaşımlar yayınlandı. Toplam 16 tweeten oluşan paylaşımda Peker şu ifadelere yer verdi:

"Derin Memet insanlar yaşlanınca daha akıllı olurlar. Sen yaşlandıkça yeteneklerini böyle nasıl kaybettin?Mübariz’i yalanlamak için bir röportaj yapmışsın. Ancak sülü gibi hiç bir şeye değinmeden sadece helikopter pistini anlatmışsın. Bu taktik mahallenin kaşarlarının takdiğidir.

Videolarda anlatmıştım, mahallenin kaşarı nasıl olur diye. Madem sen kaşındın, günah benden gitti. Mübariz’in marinaya nasıl çöktüğünü niye anlatmadın? Marinadan yapılan uyuşturucu, mazot, insan kaçakçılıklarını niye söylemedin? Kutlu Adalı cinayetini, 90’lı yıllardaki faili meçhulleri niye anlatmadın?

'90'lı yıllardaki faili meçhulleri de konuşacağız'

Gelecek zamanlarda 90’lı yıllardaki faili meçhulleri de konuşacağız. Hem benim bildiklerimi, hem de rahmetli Tarık Ümit’in Göztepe'deki kaymakam Hasan’ın mekanında bana anlattıklarını da konuşacağız. Rahmetli Tarık Ümit kendisini öldürteceğini biliyordu. Onu dahi bana söylemişti ve adamı öldürttün.

Uyuşturucu satıcılarından aldığın paraları da anlatmazsak olmaz. Eskiye dair her şeyi namusluca konuşacağız. Oğlunun ölümüne sebep olduğu gazeteci kızdan neden bahsetmedin?

'Hırsızlık sizin genlerinizde var'

Neymiş, cezaevinin oradaki helikopter pistini eski belediye başkanı yaptırmış, oğlun da senin gibi hırsız ya, demek sana söylemedi; Mübariz’den 50 bin dolar almış helikopter pistini yaptıracağız diye. Hırsızlık sizin genlerinizde var.

O helikopter pistine bir kez rahmetli Mustafa Koç’un helikopteri ile gelindi. Bir kez de Ferid Şahenk’in helikopteri ile gelindi. Mübariz’in helikopteriyle ise en az 100 kere gelindi. Siz ne iğrenç insansınız ya, Aydın eski Başsavcısı Ekrem Yiğit, fetöden meslekten uzaklaştırılınca bu kişiyi sen Petkim’e yerleştirmedin mi?

'Gülen'in mektubunu çerçeveletip cezaevi duvarına asmadın mı?'

Fetullah Gülen cezaevine sana 7 tane kitap yollamadı mı? Ufak çocuklar gibi bu kitapları bana fettullah gülen yolladı diye tüm gelenlere göstermiyor muydun? Ayrıca yolladığı mektubu kahverengi bir çerçeve ile çerçeveletip cezaevi duvarına asmadın mı? Her gelene göstermedin mi? Sen ne iğrenç bir adamsın arkadaş ya, seni mahvedecem…

Oğlun tolga ağar’ı kokain kullandığı için Mübariz yanından kovmadı mı? Senle dostluğu bu şekilde bitmedi mi?

'Erdoğan’ın arkasından hakaret ediyordun'

Ayrıca devamlı Tayyip Erdoğan’ın arkasından hakaret ediyordun. hasan yeşildağ’ın boğaza nazır mekanında hasan yeşildağ ile 4,5 saatlik bir toplantı yaptıktan sonra bir anda değişmedin mi?

O toplantıda neler konuştunuz bunların hepsini konuşacağız. Ayrıca Savunma Bakanlığı’nda Milli Tasarım Milli Üretim yalanıyla devleti hala daha nasıl soyduğunuzu o vakit geldiğinde inan ki konuşacağız.

'Orhan Adıbelli ile ölmeden önce yan yana gelip neler konuştun?'

derin mehmet Kayseri’de 2020 yılında öldürülen iş adamı olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı orhan adıbelli’nin ölümünü ise konuşurken seni o zaman görecem. Adamı öldürenler yakalanmış, para için öldürdük diyorlar. Peki öldürtten kim, cevap yok ( esas öldürtten )!. orhan adıbelli ile ölmeden önce yan yana gelip neler konuştun?

Bu devir değişince bu dosya açılacak, tekrardan görülecek. Savcı HTS kayıtlarını isteyecek. Bu adam ölmeden sen bu adamla ne görüştün? Toplantıdaki diğerlerinin de HTS kayıtları çıkacak.

'Orhan Adıbelli’yi öldürten senin ortağın değil mi?'

Savcı sana sormayacak mı, be utanmaz? Hem İçişleri Bakanlığı, hem Adalet Bakanlığı yapmışsın. Uyuşturucu parasından dolayı 50 milyon euro’luk alacak verecek meselesinde hakemlik yapmaya utanmıyor musun, be rezil adam demeyecek mi? Bir açıklama yapsana, Orhan ile görüşmedim desene.

Rahmetlinin oğlu şu an konuşamıyordur. O vakit gelince belki o da konuşur. Gerçi o konuşmasa da deliller bende. Görüşeceğiz ulan görüşeceğiz…

orhan adıbelli’yi öldürten senin ortağın fare lakabı ile bilinen murat boyracı değil mi? murat boyracı ile senin HTS kayıtların çıkmayacak mı? Ölen orhan adıbelli ile senin HTS kayıtların çıkmayacak mı?

'Bayram değil seyran değil Dubai'de ne işin var?'

Bir taraftan söylenenler doğru değil diyorsun, aynı anda da murat boyracı’yı fare murat’ı Dubai ye yolluyorsun. Sen zavallısın.

Beni rahmetli Tarık Ümit ile rahmetli orhan adıbelli ile karıştırma. Yada daha önce öldürttüğün diğer kişilerle beni karıştırma. murat boyracı’nın konusundan kimseye bahsetmeyecektim, çok sevdiğim bir dostum rica ettiği için.

Lan bayram değil seyran değil bana karşı yapılacak bir suikast hazırlığı konuşulurken, Dubai'de ne işin var? İyi niyetle geldiysen, bizi niye haberdar etmiyorsun?(ama ben herşeyi öğrenirim)

'Pokemon Mehmet Barlas senin dilin de çok uzadı'

Pokemon Mehmet Barlas senin dilin de çok uzadı. Boğazdaki Les Ottomans otelde gözlerden uzak bir şekilde iş takibi sonucu aldığın cukkaları da anlatacağım. Sizi mahvedecem, sizi kibrit kutusundan çıkarıp iğnenin deliğinden geçirecem, göreceksiniz… Söz namus…"