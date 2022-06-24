Sedat Peker cephesinden Mehmet Ağar'a: 'Bu işi düzelt yoksa...'

Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev’e konuşan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, ülkücü mafya Sedat Peker'in Yalıkavak Marina'ya çöküldüğü iddialarıyla gündeme gelen Azeri patron Mübariz Mansimov'un iddialarına yanıt vermişti.

Peker'in basın danışmanı Emre Olur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akşam saatlerini işaret etti. Olur, "Mehmet Ağar derin devletin başı, Mübariz Mansimov’un söylediği şeylerden sadece birini yalanlamışsın. Ancak bazı gazeteler Sedat Peker’i yalanladı diye haber yapmışlar. Reis yalanlanmayı hiç sevmez. Bence bu işi düzelt yoksa akşama SADAT’çılardan daha kötü duruma düşersin'' paylaşımını yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldığı sanılan ve sosyal medya yasağı bulunan Sedat Peker de Olur'un söz konusu paylaşımını "retweet" etti.