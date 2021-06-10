Sedat Peker'den Süleyman Soylu iddiası: Elimde video var

Ülkücü mafya Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştükten hemen sonra yurt dışına kaçtığını iddia eden bir mesaj paylaştı.

Konuya ilişkin geçen haftaki videosunda da açıklamada bulunan Peker, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Sezgin Baran Korkmaz Resul Hor tarafından aranıp süslü sülüyle görüşmesi için İçişleri Bakanlığı'na çağrılmadıysa, ayın 4'ünde süslü sülüyle görüşüp, ayın 5'inde yurt dışına çıkmadıysa bahsi artırıyorum, tüm dünyanın gözü önünde kafama sıkacağım" dedi.

Peker, elinde video olduğunu da iddia ederek, "Bakanlıkta birçok kamera var. Hepsini silseler hts kayıtları var. Onlarla da oynasalar, elimde video var. Ben yaşa basmam. Etlerini parça parça koparacağım bunların. Yüce Divanlıksın sülü, Yüce Divanlık" iddiasında bulundu.

Ne demişti?

Peker, geçtiğimiz hafta yayımladığı videoda "Korkmaz'ın 45 milyon dolarına ve oteline çöküldüğünü" söylemiş, konuya ilişkin şunları dile getirmişti:

"5 Aralık Resul Holoğlu, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı telefon açıyor Korkmaz'a. Bu adamı arıyor, İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. Saat 10.30, 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak' diyor. Yukarısı da Tayyip abi. Amerika'dan da büyük para gelmiş diye herkes biliyor ya.. Bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık'ta yurtdışına gidiyor. İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor. Bu 45 milyonu kabul etti ya Sezgin Baran, ne yapsın devlet var karşısında. Oteli de istediler. Böyle bir namussuzluk olur mu? Siz muhaliflere baskıyı kuracaksınız, 5 Aralık'ta Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na geldi mi kamera kayıtlarını çıkarın. 6 Aralık'ta yurtdışına çıkmış mı?

Sezgin Baran Korkmaz bakıyor her şey elden gidecek, dönmüyor. 28 Aralık'ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık da 45 milyon doların ödenme günü, haciz olacak o gün. Karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi.. Ben olayı toparlayayım diye arayan da bu Veysi. Aranan adamın oteline gidip kalıyorsun, onbinlerce, yüzbinlerce euro hesap hiçbiriniz ödemiyorsunuz sonra adamı gasp ediyorsunuz. Mehmet Ağar'dan öğrenmiş bu taktiği. Siz bu adamın arkadaşı değil misiniz? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı izin vermiyor, Cumhurbaşkanına gidiyor, haberiniz varmış. Haberim yok diyor. Hangi savcı hangi hakim kaldı hepsinin listesi bende."