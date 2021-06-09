Ülkücü mafya Sedat Peker, kaldığı otelin yayınının yapılması nedeniyle "uzun bir yolculuğa çıkacağını" duyurdu.
Peker, sosyal medyadan şu paylaşımları yaptı:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Peker: Kaldığım otelin yayını yapılmış, uzun bir yolculuk yapacağım
Ülkücü mafya Sedat Peker, kaldığı otelin ifşa olması dolayısıyla 'uzun bir yolculuk yapacağını' söyledi.
Haber Merkezi
Ülkücü mafya Sedat Peker, kaldığı otelin yayınının yapılması nedeniyle "uzun bir yolculuğa çıkacağını" duyurdu.
Peker, sosyal medyadan şu paylaşımları yaptı: