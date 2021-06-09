Peker: Kaldığım otelin yayını yapılmış, uzun bir yolculuk yapacağım

Ülkücü mafya Sedat Peker, kaldığı otelin ifşa olması dolayısıyla 'uzun bir yolculuk yapacağını' söyledi.

Haber Merkezi

Ülkücü mafya Sedat Peker, kaldığı otelin yayınının yapılması nedeniyle "uzun bir yolculuğa çıkacağını" duyurdu.

Peker, sosyal medyadan şu paylaşımları yaptı:

"Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmayan şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malum, aileyle yolculuk zor oluyor ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altından kalkmasını biliriz.

Bu sebeple perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir (net olarak bilmiyorum)

Pambıkören unutmadan şunu da söyleyeyim. berat albayrak’ın fetocü hikayeleriyle Oyak’ın yönetimini nasıl değiştirdiğini, bu işleri kendisiyle nasıl kordine ettiğinizi de anlatacağım. Senin televizyonunda bana saygısızlık yapıldı, bedelini hepiniz ödeyeceksiniz."

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