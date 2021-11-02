Sedat Peker'den 'kaset' açıklaması

Ülkücü mafya Sedat Peker, "Deli Çavuş" adlı bir sosyal medya hesabı üzerinden Kuzey Kıbrıs Başbakanı'na ilişkin özel hayata dair görüntüler paylaşmıştı.

'Galiba Kıbrıs’ı suçtan arındıracaklar'

Peker, konuya dair sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ruhumun parçası olan Deli Çavuş’la yakın bir zaman önce tanıştınız. Deli Çavuş yayını niye durdurdu diye bana sorular yöneltiyorsunuz. Bu yayınlanan videolardan sonra başta Rum kesimi olmak üzere bazı başka ülkeler de KKTC’yi küçük düşürecek bazı haberler yaptılar. Bu yüzden Deli Çavuş yayına ara verdi. Hem biz ne demiştik? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde suçlulara karşı mücadele başlatılırsa yayın yapmayacağız. Şu an KKTC’de çok enteresan şeyler oluyor. Daha önceleri bazı arkadaşlar Kıbrıs’taki Savcı ve Hakimleri bana övmüşlerdi. İşin gerçeği, ben inanmamıştım. Ancak görünen o ki ben yanılmışım. Galiba Kıbrıs’ı suçtan arındıracaklar" ifadesini kullandı.

'Ben yayınlamayacağım'

"Sadece Başbakanı, diğer partilerin yetkililerini videoya çekmemişler. İşlerini yaptırmak için lazım olan üst bürokratları bile kayıt yapmışlar" diyen Peker, "Bazıları 'Elinde başka kaset yok, blöf yapıyor' diyormuş. Çok güvendikleri bir gazeteci seçsinler. O videoların bir kısmını göndereyim, o gazeteci seyretsin. Ancak namus sözü verip hemen silecek çünkü hem partili hem yetkili hem çok dindar olarak bilinen kişiler oldukları için büyük ihtimalle intihar edebilirler. Söz namus. Ben yayınlamayacağım" dedi.

Merkezde Fayalı duruyor

Söz konusu "kasetlerin" Peker'in geçtiğimiz aylarda çektiği videosunda Binali Yıldırım‘ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar‘la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı Halil Falyalı'da olduğu, oradan Peker'e ulaştığı iddia edilmişti.