'Şantaj kaseti' sonrası Ersan Saner adaylıktan çekildi

Kuzey Kıbrıs'ta 'şantaj kaseti' tartışmasına ilişkin soruşturma sürerken, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner hem başbakanlıktan izne ayrıldığını, hem de 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak olan kurultayda genel başkan adaylığını çektiğini duyurdu. Saner, kaset konusunda da UBP'deki siyasi rakibi Faiz Sucuoğlu'nu suçladı.

Saner, Kıbrıs Postası'nın aktardığı yazılı açıklamasında, "Bir süredir kamuoyunu meşgul eden ve yargıya havale edilen olayların ardından kapsamlı bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Bir taraftan yaşamakta olduğumuz salgın koşullarında ülke sorunlarının aşılması için Başbakan olarak çaba gösterirken diğer taraftan UBP Genel Başkanlığı için kazanma şansı en yüksek aday konumuna geldiğim kuşkusuzdur. Ancak belli ki, hal böyleyken, UBP Kurultayı’na yaklaşık 10 gün kala birileri kaybetme telaşı içerisinde beni bir komplo ile yarış dışı bırakmayı amaçlamıştır" dedi.

"Mahkemeye yansıyan ve basında yer alanlardan görülmektedir ki, bana yapılan entrikalar Sucuoğlu merkezlidir" diyen Saner, "Bu konuyu daha da açacağım ama her şeyden önce bilinmesini isterim ki, tüm gücümle bu olay içerisinde yer alan herkese karşı hukuksal bir mücadele vermek için hazırım. Bu hukuk mücadelesini, siyasette entrika ile bir yerlere geleceğini sananlara ve ülkede gücü şantajla elde edeceğini düşünenlere karşı kazanmak benim toplumuma karşı bir görevimdir, borcumdur" ifadelerini kullandı.

'Başbakanlıktan izne ayrıldım, bir arkadaşımı görevlendireceğim'

Dün itibarı ile başbakanlıktan izne ayrıldığını belirten Saner "En kısa süre içinde bir arkadaşımı vekaleten görevlendireceğim. Artık benim için kişisel bir mücadeleye dönen “UBP ve ülkemiz için temiz ve adil bir siyaset” algısı için verilecek hukuki mücadele önceliğimdir.

Bu nedenle, ailem, evim UBP’nin daha fazla zarar görmemesi adına parti genel başkan adaylığından da bu an itibarı ile geri çekildiğimi belirtmek isterim" açıklamasında bulundu.