Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ve avukatının "dijital tecrit" altında tutulduğunu söylediği ülkücü mafya Sedat Peker, haftalar sonra ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.
Peker, Uğur Dündar'ın Erk Acarer'in kaleme aldığı "Aslan Avı" isimli kitapla ilgili paylaşımını retweetledi.
Dündar'ın paylaşımında "Aslan Avı, soruşturmacı gazeteci Erk Acarer'in Sedat Peker'den hareketle, son 3 yıldan 30 yıl geriye giderek, Türkiye'nin kirlenmiş tarihine belgelerle ışık tuttuğu çok önemli bir kitap. Destek Yayınevinden çıktı. Mutlaka okunmalı..." ifadeleri yer alıyor.