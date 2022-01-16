Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini verdi ama...

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ülkücü mafya Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğu iddiasına ilişkin yeni gelişmeyi bugünkü köşesine taşıdı.

"Bir bakan hem böyle bir suç işlendiğini bilecek, hem de bunu Cumhuriyet Savcılığı'na ihbar etmemeyi göze alamaz. Ankara Adliyesine gittiğinde mutlaka bu kişi hakkında bilgi vermiştir. O siyasetçinin kim olduğunu C. Savcılığı da bakan ihbarıyla öğrenmiştir. Bilgi verdiyse soruşturma var mı?" diye soran Öztürk, "Bazı kaynaklar, ‘çok gizli tutulması' kaydıyla o ismin bildirildiğini söyledi. Ancak bu konuda ulaştığım bir belge yok" ifadesini kullandı.