Metin Külünk '10 bin dolar' sorusuna 'saygı' diyerek cevap verdi

Sedat peker'in iddialarından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir TV programında "Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var" açıklamasındaki kişinin kim olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, FOX TV'de katıldığı Çalar Saat programında Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar siyasetçinin Metin Külünk olduğuna işaret etti.

Zeyrek yaptığı açıklamada, "Soylu Şentop'a o ismin kim olduğunu söyledi ama açıklamazsan sevinirim dedi. AKP'de bu ismi bilmeyen yok.

AKP'de git anket yap bu isim kimdir diye. Yüzde 99'u sana Metin Külünk der. Son videsunda Sedat Peker'in Ekşioğlu'yla yaptığı görüşmeyi hatırlasana orada en çok ismi geçen Metin Külünk" ifadelerini kullandı.

Sessizliğini bozdu

Külünk Odatv'ye yaptığı açıklamada, "Yok rica ediyorum lütfen. Benim kişilik haklarıma saygı duymaya davet ediyorum sizi. Temel hak ve hürriyetime saygı duymayı bekliyorum. Ben sizinkine saygılıyım siz de benimkine saygı duyun" dedi.