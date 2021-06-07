AKP'lilerin para gönderdiği Alman çete 'Osmanen Germania' Saray'a kadar uzanıyor

Ülkücü mafya Sedat Peker'in 9. videosunda gündeme getirdiği, eski AKP milletvekili ve MKYK üyesi Metin Külünk üzerinden para gönderilen Almanya'daki "dernek" tartışma konusu oldu.

Peker videoda, Metin Külünk'ten bahsederken, "Almanya’da o dernekler var ya, iyi arkadaşlar ben seviyorum, rica ederdi 'Para yollar mısın onlara?' diye, el altından onlara para yollardım. Ama öyle her ay giden 10 bin yok, seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdım" demişti.

Her türlü suça bulaşmışlar

2015 yılı Nisan ayında Almanya'da kurulan söz konusu çete Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar), "boks, motorcu, spor klübü" ve "dernek" adı altında yıllarca ülkenin çok sayıda bölgesinde örgütlendi. Çoğunluğunu Türkiye kökenlilerin oluşturduğu grup uyuşturucu, fuhuş, yasa dışı silah ticareti, şantaj gibi suçlara bulaştı. 2016'da çete ile ilgili basına açıklama yapan dönemin Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Kriminal Dairesi Müdürü grubun üyelerinin önemli bir bölümünün suç dosyaları bulunduğunu, özellikle de uyuşturucu işiyle derin bağları olduğunu bildiklerini açıklamıştı.

Çetenin Erdoğan ve Külünk'le bağı

Osmanen Germania ile ilgili bir dosya haber hazırlayan Alman Der Spiegel dergisi, 2018 yılı Mart ayında adı o dönem de çeteyle anılan AKP'li Metin Külünk ile Erdoğan'ın telefon konuşmasını yazmıştı. Dergi, telefon görüşmesini Hessen Eyaleti'ndeki Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan dinlemeye dayandırmıştı. Ayrıca yazıda suç örgütünün Baden-Württemberg eyaletindeki mülteci kamplarına özel güvenlik şirketleri yoluyla sızdığına ve en az 8 çete üyesinin 2015 ile 2016 yılları arasında mülteci kamplarında görev yaptığına da yer verilmişti.

Külünk'ün, dönemin çete liderlerinden tutuklu Mehmet Bağcı ve Selçuk Şahin ile bağlantısı da Almanya'da soruşturma konusu olmuştu. Külünk'ün o dönem dahi çeteye silahlanmaları için para gönderdiği gündemdeydi.

Kuzey ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul de, 2018'de çetenin Erdoğan ve AKP ile ilişkisi olduğu yönünde Alman Emniyetine bir rapor sunmuştu.

Külünk'ten iddialara yanıt: 'FETÖ' kokuyor

Külünk, hakkında soruşturma açılmasına neden olan çeteye para aktardığı ve bu parayla ateşli silah alındığı iddialarını 2017'de yanıtlamıştı. Külünk açıklamasında "Bu tarz ve üslup çok tanıdık ve maalesef 'FETÖ' kokuyor" demişti.

Külünk, "Yaklaşık üç yıl boyunca sık sık seyahat ettiğim Avrupa ülkelerinde ve özellikle Almanya’da yaptığım tüm sivil toplum kurumlarını ziyaretler, sivil toplum çalışmaları, demokratik süreçlere katılım ve düşünce beyanı çalışmaları ya da vatandaşlarımızın düzenlemiş olduğu protesto ya da etkinliklere 'davetli' olarak katılmam üzerinden suç üretemeyen Alman makamları, ne oldu da 15 Temmuz işgal girişimi sonrasında birden soruşturma başlatmıştır" diye konuşmuştu.

AKP'li Külünk'ün Almanya'daki çete faaliyetleri 3 yıl önce soL Dergi'de yer alan bir yazıda da detaylı yer bulmuş, Besim Tokgöz imzalı yazı soL Portal'da yayınlanmıştı.

2018'de yasaklandılar

Dosyanın, soruşturmanın ve tutuklamaların ardından 2018 yılı Temmuz ayında Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Osmanen Germania'nın tüm faaliyetlerine yasak getirildiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada çetenin "bireysel haklar ve kamuya ciddi bir tehlike teşkil ettiği" belirtilmişti.

Çete yöneticisinin bakanlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Sosyal medyada "AKP Çocukları" adıyla bilinen hesap da çetenin yöneticilerinden Taner Ay'ın Türkiye'deki faaliyetlerini ve bağlantılarını paylaştı.

Osmanen Germania'nın Duisburg başkan yardımcısı olduğu söylenen Ay'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Metin Külünk, MİT Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile fotoğrafları bulunuyor.

Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda 'atış talimi'

Taner Ay'ın lüks yaşamı ve araba koleksiyonu da dikkat çekti. Ay, Porsche marka arabasıyla Saray'ın bahçesinde de fotoğraf çektirdi. Çakarlı araçlarla gezerken ve Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda atış yaparken videoları bulunan Ay, Peker'den sonra Milliyet Gazetesi'nin verdiği "Şehrin En İyileri Ödülü"nden de eli boş dönmemiş.

Ay'ın Almanya’dan YouTuber getirip Özel Hareket’a sokarak "atış talimi" yaptırdığı da görülüyor.

'Türkiye kökenli gençler ülkücülerin ellerine düşüyor'

AKP iktidarından sonra, Türkiye kökenli şeriatçı ve faşist örgütlenmelerin Almanya’da kontrol altından çıkma eğilimi arttı. Önceki dönemlere kıyasla, bugün Erdoğan bu kitleyi konsolide edebilmiş, kendi kadrolarıyla ve uluslararası kurumlarıyla desteklemiş, hiç olmadığı kadar hem Türkiye hem Almanya politikasını etkiler hale getirmiş durumda.

soL'da da konuya ilişkin Die Linke (Sol Parti) milletvekili Ulla Jelpke'yle yapılan bir söyleşi yayımlanmıştı. Jelpke, "Türk hükümetine yakınlığı dolayısıyla federal hükümet ülkücülere karşı tutarlı bir davranışta bulunmayacak. Gerekirse, tıpkı birkaç yıl önce Osmanen Germania’ya (Almanyalı Osmanlılar) yapıldığı gibi, özellikle zorba ve kriminal bazı grupların yasaklanmalarını bekleyebiliriz" demişti.

"Türkiye kökenli gençler ülkücülerin ellerine düşüyor" diyen Jelpke ülkedeki gerici, faşist yapılanmaların nasıl organize edildiğini anlatmıştı.