Sedat Peker: Twitter, Instagram, Youtube yetkilileri savunmamızı istediler

Sedat Peker, yayınladığı videolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Videolarına yasak getirilmemesinin nedenine ilişkin konuşan Peker, "Bazı arkadaşlar hesaplarıma yasak neden getirilmedi diye soruyorlar. Mahkeme kararı olmasına rağmen Twitter, Instagram, Youtube yetkilileri savunmamızı istediler. Yaptıkları incelemede videoları engellememe kararı aldılar. Yaptığım savunmada iç çamaşırıyla, çocuk pornosuyla aklını bozmuş bir kişinin İçişleri Bakanı olduğunu söyledim (yani süslü sülünün). Bu yüzden dolayı kapatmıyorlar" dedi.