Sedat Peker Soylu'yu işaret etti, tonlarca kokain yüklü konteyner numaralarını açıkladı

Ülkücü mafya Sedat Peker, İçişleri Bakanlığı'na yönelik kokain suçlamalarını sürdürdü, içinde kokain bulunduğunu söylediği konteyner numalarını açıkladı.

Peker'in yaptığı paylaşımlar şöyle:

Ülkemize gelecek olan 4 ton 900 kilo kokainle ilgili İçişleri Bakanlığımız hiçbir çalışma yapmıyor, bunu artık herkes bilmekte. Keşke Sağlık Bakanlığı çalışanlarımız sorsalardı: Kokain sağlığa zararlıdır, lütfen bu konuyla ilgili bize bilgi verin deselerdi. ANCAK hem İçişleri Bakanlığımız hem Sağlık Bakanlığımız zahmet etmesin. Ben onlar adına bu görevi de yaptım

4 ton 900 kilo kokainin yüklü olduğu iki konteynerin numaralarını öğrendim. Onları buradan yayınlayacağım. Nasıl her uçağın, her geminin bir numarası varsa konteynerlerin de numaraları vardır. Bu numaralardan o konteynerin dünyanın neresinde olduğu, nereye gideceği hangi şirkete teslim edileceği takip edilebilir. Kolombiya Devleti’nden bilgi istemenize de gerek kalmadı. Sizin için onu da ben buldum. Sayın Savcılar, Sayın Hakimler, Sayın Polisler; bana İnterpol kararı çıkarabilmek için böyle komik dosyalar açmayla bu işler olmaz.

Haberim olmadan gıyabımda yargılama yapmayla bu işler olmaz, olamaz, olmamalı. Hadi şimdi sizi göreceğiz. Numaraları yayınlayacağım. Gidin sahiplerini alın. Her zaman söyledim YANLIŞ ADAM, YANLIŞ ZAMAN, YANLIŞ SEÇİM. GÖRECEKSİNİZ ! BİR TRİPODA BİR KAMERAYA DEĞİL, TWEETLERE VE ZEKAYA YENİLECEKSİNİZ. Çünkü sizin yaptıklarınız GAYRETULLAH’a dokundu. Yüce ALLAH’ı kimse yenemez. Siz de yenemeyeceksiniz. AHİRETLİK, iyi oku. Tüm dünyaya rezil olup gideceksiniz.

1. Konteyner numarası: Mrku45666740

2. Konteyner numarası: Mtku46253247