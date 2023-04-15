Sedat Peker sosyal medyadan göz kırptı: Önce paylaştı sonra sildi

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ülkücü mafya Sedat Peker, uzun bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nden yaptığı paylaşımlarını eylül ayı itibarıyla tamamen durdurmuştu.

"Dijital tecrit" altında tutulduğu belirtilen Peker, avukatı Ersan Barkın'ın paylaşımını retweet yaptı. Barkın paylaşımında, "Yine aynı durumla karşı karşıyayız. Bu kez yardım kolilerinin üzerinde isim ya da herhangi bir emare olmamasına rağmen. Müvekkilim Sayın Sedat Peker'in memleketi Rize’ye gönderilen bir ‘tır’ Vakfıkebir’de gözetim altına alındı. Önüne ve arkasına birer eskort araçla İstanbul’a döndürüldü. Fakir insanların sofralarındaki tek lokma aşın önüne geçmek nedendir? Böyle zülüm olmaz" ifadelerine yer verdi.

Sedat Peker, söz konusu mesajı paylaştıktan 15 dakika sonra kaldırdı. Peker, bu paylaşımın ardından bir başka kullanıcının paylaşımını retweetledi. Söz konusu paylaşımda, "İfşalara başlamadan önce kendisinin yardım tırlarının önüne gidecekleri yerlere rahat ulaşsınlar diye polis eskortu koyuyordunuz. Şimdi ne oldu da tır şoförlerini, gönüllü yardım edenleri gözaltına alıyorsunuz" ifadeleri yer aldı. Peker, yine bu paylaşımı da hesabından kaldırdı.