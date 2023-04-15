AKP'li Kurtulmuş'tan ABD Büyükelçisi'ne sitem: Kılıçdaroğlu'na gitmesi taraf tutma

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi'nin AKP'ye destek açıkladığı basın toplantısında açıklama yaptı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etmesine ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanımıza gitmeden, Kılıçdaroğlu'na gitmesi açıkçası; bir yerde bir taraf tutma ya da bir şekilde tarafını belirleme gibi bir pozisyon ortaya çıkarmıştır” dedi.

Kurtulmuş’un yanıtı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kastettiği; bir Cumhurbaşkanlığı seçimine giriyoruz, bir yarışa giriyoruz. O yarışta Sayın Kılıçdaroğlu da aday Sayın Cumhurbaşkanımız da aday. Cumhurbaşkanımız aday olmakla birlikte aynı zamanda şu anda ülkenin cumhurbaşkanı. Böyle bir ziyaret yapıyorsan, niye ülkenin Cumhurbaşkanını ziyaret etmiyorsun? Niye önce buradan başlamıyorsun, manasında söylenmiş bir sözdür. Sayın Cumhurbaşkanımıza gitmeden, Kılıçdaroğlu'na gitmesi açıkçası, bir yerde bir taraf tutma ya da bir şekilde tarafını belirleme gibi bir pozisyon ortaya çıkarmıştır. Cumhurbaşkanımızın eleştirisi bunadır. Yoksa zaten Sayın Büyükelçi burada kendi misyon faaliyetleri çerçevesinde görevine devam ediyor. Kastedilen şey bizatihi burada Amerikan Büyükelçiliği'nin varlığı değil. Kastedilen şey; Cumhurbaşkanlığı yarışında Amerikan Büyükelçisi'nin biraz da taraf tutarmış gibi muhalefetin adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip, ülkede cumhurbaşkanı olan ve yeni dönemde cumhurbaşkanı adayı olan sayın cumhurbaşkanımızdan başlamamış olmasıdır.”