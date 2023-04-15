Bakan Bozdağ: Kürtçe'nin üzerindeki her türlü yasağı biz kaldırdık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim bölgesi olan Şanlıurfa’nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerinde partililerle bir araya geldi. Viranşehir’de seçim bürosu açılışına katılan Bakan Bozdağ burada bir konuşma yaptı.

DHA'nın haberine göre, Bozdağ, "Recep Tayyip Erdoğan, güvenin, sözünün, millete verdiği taahhüdün adresidir" ifadesini kullandı.

Bekir Bozdağ şunları söyledi:

"Ret, asimilasyon, inkar politikalarını ortadan kaldıran siyaset anlayışını biz ortaya koyduk. Türkiye'de barış olsun, kan dursun, gözyaşı dinsin, analar ağlamasın diye silah dışı çözüm yollarını arayan yine biz olduk. Bu ülkede Kürtçe'nin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık. Demokratikleşme konusunda tarihi reformları hep beraber gerçekleştirdik. Bugün HDP ile yan yana görünmemek için çalışanlar, HDP'nin deliksiz desteğine rağmen onlarla protokol yapıp ittifaka dahil etmeyenler, HDP'nin oylarına ihtiyaçları varken bu kadar korkanlar, yarın oyunu alınca dönüp onların yüzüne bakarlar mı? Fotoğrafta partilerine ziyarete gitmeye korkuyorlar. Sonra gelip işi bittikten sonra dediklerini yapacaklar. Yapmazlar, yapamazlar. Yürek işi yürek. Onlarda fotoğraf çektirecek yürek yok ki diğer işleri yapsınlar."