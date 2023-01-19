Sedat Peker önce paylaştı, sonra sildi

Ülkücü mafya Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Peker'in seçimden önce yapacağını duyurduğu açıklamayı yapamayabileceğini söylemiş, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” demişti.

Bunun üzerine Peker uzun süre sonra bir sosyal medya paylaşımını retweetledi, bir süre duran paylaşımı daha sonra sildi. Peker'in retweetlediği paylaşım şöyleydi: "Sedat Peker, pislikleri ifşa etmek istiyor, ülke yöneticileri ettirmiyor, muhalif partiler de etmesi için çaba sarf etmiyor..."