Sedat Peker'in avukatı açıkladı: Seçim öncesinde 'sözünü verdiği' videoları çekecek mi?

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan ülkücü mafya Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkilinin seçime iki ay kala yapmaya söz verdiği açıklamaları yapıp yapmayacağına dair soruya yanıt verdi.

KRT TV'de konuşan Barkın, “Peker, bu tecridin kalkmaması halinde açıklamalara devam etmeyeceğini net biçimde görüyor” dedi.

Barkın, en son iki gün önce konuştuğu Peker’in yaşadığı durumun "dijital tecrit" olarak adlandırıldığını ancak bunun aslında bir "ev hapsi" niteliğinde olduğunu belirtti.

Peker'in 'danışmanı' Emre Olur'u hatırlattı

Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur’un gözaltına alındığı süreçte Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sedat Peker’e iletilen bir ‘uyarı’ olduğunu söyleyen Barkın, bu uyarının “Sadece senin değil, senin adına deklarasyonda bulunan herhangi bir kişinin politik içerikli hiçbir açıklamasına cevaz vermeyeceğiz” biçiminde olduğunu söyledi.

Sedat Peker’in seçime iki ay kala açıklama yapıp yapmayacağına dair soruya yanıt veren Barkın, “Bugünkü koşullarda Sedat Peker’in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum, biliyorum” dedi.

Barkın, sözlerinin devamında, “Peker, bu tecridin kalkmaması halinde açıklamalara devam etmeyeceğini net biçimde görüyor” ifadelerini kullandı.