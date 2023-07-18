Sedat Peker iki ay sonra sessizliğini bozdu: 'Öz yurdunda olacaksın'

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'dijital tecrit' altında tutulduğu belirtilen ülkücü mafya Sedat Peker, kızının doğum gününü kutlayan bir Twitter kullanıcısının mesajını paylaştı.

Aleyna isimli kullanıcı paylaşımında, “Doğum günün kutlu olsun prenses kardeşim Lina. Sana söz bir dahaki yeni yaşında, öz yurdunda olacaksın” ifadelerini kullanarak Sedat Peker’i etiketledi. Sedat Peker de retweet'ledi.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Peker'in paylaşımı sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından ‘ülkeye dönüş’ sinyali olarak yorumlandı.