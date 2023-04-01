Sedat Peker fikir değiştirdi: Avukatından 'Kızılay' açıklaması

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, depremlerden etkilenen yurttaşlara gönderilmek üzere hazırlanan yardım kolilerinin üzerinde ‘Sedat Peker’ yazdığı için gözaltılar yapıldığını söylemişti.

Barkın, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımda "İst.Anadolu Başsavcılığı kararıyla fiilen çürüyecek yardım kolilerine dair Sayın Peker’in önerisi, kolilerin Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıydı ancak görüş değiştirerek kolilerin AHBAP’a aktarılmasını önerdi. Böylece en azından aracı aradan çıkmış olur" dedi.