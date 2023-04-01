'Finlandiya’da 8, Türkiye’de 0'

TBMM'deki Finlandiya oylamasında tek bir hayır oyu dahi çıkmamasına yönelik tartışmalar sürüyor.

Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, konuyu bugünkü köşesine taşıdı.

"Finlandiya Parlamentosu’nda bile Finlandiya’nın NATO üyeliğine sekiz milletvekili karşı oy kullanırken TBMM’de tek bir milletvekili Finlandiya’nın NATO üyeliğinin onayına karşı oy kullanamadı!" diyen Güller, "30 Mart tarihli TBMM tutanaklarına göre oylamaya katılan 276 milletvekilinin tamamı kabul oyu verdi. Bunu iktidarıyla muhalefetiyle TBMM’nin NATO’culukta ortaklığı olarak yorumlayabiliriz" ifadesini kullandı.

AKP'nin pazarlıklarından "antiamerikancılık" üretmeye çalışaların ders çıkarması gerektiğini belirten Güller, Meclis muhalefetindeki tablonun da farklı olmadığını, hatta pazarlıksız teslimiyetçilik görüntüsü verildiğini dile getirdi.

"Bu tablo, Türkiye’nin güçlü bir sosyalist odağa nasıl ihtiyacı olduğunu bir kez daha göstermektedir. TBMM’de güçlü bir sosyalist blok olması, sistem partilerinin yanlışlarıyla mücadele edebilmeyi kolaylaştırır, hatta (70’lerde olduğu gibi) CHP’yi bir miktar sola çeker. Ancak bunun öncelikli yolu, HDP’nin kanatları altında olmayan, bağımsız bir sosyalist merkez inşa edebilmekten geçmektedir" diyen Güller, yazısına şöyle devam etti:

"14 Mayıs’ta oy kullanırken Türkiye’nin bu ihtiyacı mutlaka gözetilmelidir.Bir oy Erdoğan’a karşı, bir oy da TBMM’de sosyalist odak inşa edebilmek için...

Zira sosyalistlerin varlığı, hele de “restorasyon” süreçlerinde, geniş halk kitlelerinin çıkarlarının teminatıdır."