Sedat Peker 'Erk Acarer' açıklaması yaptı, Faruk Bildirici'yi hedef aldı

Ülkücü mafya Sedat Peker, geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin paylaşım yapmasına izin vermemesi üzerine gazeteci Erk Acarer'in hesabı üzerinden açıklamalar yapmış, yeni iddialar öne sürmüştü.

Faruk Bildirici de Peker'in iddialarının Acarer'in hesabından paylaşılmasını eleştirmişti.

Peker Bildirici'yi hedef aldı

Sedat Peker, Bildirici'nin eleştirilerine kendi sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Peker'in paylaşımları şöyle:

''1-Faruk Bildirici isminde basındaki bazı tartışmalı yazılarla ilgili kendince hüküm veren, gazeteci olarak bilinen bir kişi Erk Acarer isimli gazetecinin kendi sayfasında tweetlerimi yayınlayıp bununla ilgili haber yapmasını eleştirmiş. Basındaki Ombudsmanlık…

2-…makamına Faruk Bildirici seçilmiş midir ya da atanmış mıdır bilmiyorum. Böyle bir ünvanı hangi sebeple kendine hak görüyor onu da bilmiyorum. En yüksek seviyede suikaste uğrama riskim görüldüğü için bazı kısıtlamalar altındayım. Bu sadece…

3-…Birleşik Arap Emirlikleri’nde değil, tüm dünyada yapılan bir uygulama. Birinci söylemek istediğim, Erk Acarer’e yapacağım açıklamaları 5 gün öncesinden ilettim. Kullandığım belgelerin, resimlerin ve bilgilerin doğruluğunu bu sürede teyit etti.

4- İkinci söylemek istediğim, benim paylaşımlarımı doğrulayan,erkan yıldırımın daha önce Singapur’da kumar oynarken yayınlanan resimde yanındaki kişinin İzmir Aliağa Limanı’ndaki gemi söküm bölümünü kontrol eden bir kişi olduğunu ortaya çıkaran da habere ekleyen de Erk Acarer’dir

5-Üçüncü söylemek istediğim, akıllı adamları bu dünyada durduracak hiçbir engel yoktur. Güvenlik protokolü gereği saldırgan tweetler atmam engellendi. Ancak güvenlik protokolündeki hukuki boşluğu gördüm. Retweet yapmamın engel olduğu yazmıyordu. Ben de bu hakkımı kullandım.

6- Erk Acarer’le düne kadar büyük düşmandık. Benimle ilgili çok düşmanca yazılar yazdı. Ancak namuslu bir adam, namuslu bir gazeteci. Gösterdiğim duruşa ve dirence saygı göstermiş olacak ki suikaste uğrama riskim olduğu halde, iade edilmem için basında…

7-…da çıktığı üzere ülkemiz tarafından bulunduğum ülkeye akıl almaz teklifler yapıldığı halde, verdiğim söz üzerine bildiklerimi anlatabilmem için Twitter üzerinden böyle bir haber gerçekleştirdi. 15-20 sene sonra geçmiş yakın tarihimiz şöyleydi denilerek yazılan…

8-…kitaplarda Erk Acarer onurlu duruşuyla yazılırken Faruk Bildirici ve şahsıma olan kinlerinden dolayı ona destek çıkanlar, Z kuşağındaki gençlere “Cebindeki telefonu çıkar” diyen yaşlı dayılar gibi yazılacaklar. Faruk Bildirici basındaki…

9-…Ombudsman makamının hakkını veren bir kişi olsaydı Sayın Saygı Öztürk’ün İçişleri Bakanı süslü süleymanın danışmanlarının akrabaları iyi yerlere terfi ediliyor haberinden sonra doncu süleymanın değil bir gazeteciye, hiçbir vatandaşa söylenmeyecek…

10-… tarzdaki tehditvari saygısız kelimeleriyle ilgili Ombudsmanlık görevini hatırlayıp, haber yapıp Saygı Öztürk Bey haklıdır derdi. Ancak bunlarda nerede o yürek? Düşman derecesinde olduğumuz…

11-…Erk Acarer’in bu namuslu tavrını Z kuşağı gelecekte saygıyla anarken Faruk Bildirici gibi kişileri ise nasıl anacaklarını hep beraber göreceğiz.''