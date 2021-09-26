Sedat Peker: Kayıtlar ve belgeler devletin içindeki görevlilerden geldi

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Peker, Twitter hesabından şunları yazdı:

“Kıymetli büyüğüm Sayın Sadettin Tantan, sizi her ne kadar yüz yüze tanımamış olsam da bütün Adapazarlılar, Kafkas asıllılar gibi çocukluğumdan beri hayranlık duyar, saygı beslerim. Yorumunuz doğrudur. Sizleri tanımasa da sizin ekolünüzden yetişmiş, devletin çerisindeki namuslu görevlilerden ses kayıtları, Whatsapp yazışmaları ve resmi evraklar şahsıma ulaştırılmıştır. Kafkas kültüründe uğradığı haksızlık karşısında mücadele için bir yemin eden ve ölene kadar bu sözden dönmeyen savaşçıya “Abrek”ismi verilir. Söz namus.”

Tantan, Sedat Peker'in açıkladığı belge ve bilgileri "Devlet aklına sahip insanların bunları açığa çıkarmak adına gönderdiğini" söylemişti.