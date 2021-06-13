'Sedat Peker Dubaili yetkililerce konutundan alındı' iddiası

Uzun süre sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan Sedat Peker'in yakalandığına dair iddialar ortaya atıldı. Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' programında konuşan Barış Pehlivan, Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur'a ulaştığını ve Olur'un Dubaili yetkililerin Peker'i konutundan aldıklarını söylediğini aktardı. Pehlivan, Olur'un Türk yetkililerin devrede olmadığını da iddia ettiğini belirtti.

Barış Pehlivan konuyla ilgili şunları dile getirdi:

"İddia bir sosyal medya hesabında özellikle gündeme getirildi. O iddia sosyal medyada yayılmaya başladığı andan itibaren (Sedat Peker'in Türk güvenliği tarafından operasyon sonucu yakalandığı iddiası) ben de kaynaklarıma soruyorum bu iddia doğru mu? Sonuçta uluslararası bir operasyon yapılması gerekiyor.

Benim ilk edindiğim bilgi, Türk güvenliğinin peşinde olduğu ve yakalamasına ramak kaldığına dairdi. Daha sonrasında Sedat Peker'e yakın olduğu bilinen isimler var . Örnek veriyorum Emre Olur.

Emre Olur'un özelliği ne? Sedat Peker'le ilişkisini saklamayan, hatta kendisini bir basın danışmanı gibi lanse eden, Sedat Peker'in anlattıklarının perde arkasına dair birçok video paylaşan bir isim.

Emre Olur'a ulaştım. İlk ulaştığımda bana şöyle bir iddiada bulundu. Ben geceden beri iletişim halinde değilim, ulaşmaya çalışıyorum. Sonraki görüşmede ise böyle bir bilgi verdi. Ben nerede olduğuna dair bilgi sahibi oldum.

Dubaili yetkililer tarafından kendisi konutundan alınmış durumda. Bir görüşme gerçekleştiriliyor. Hâlâ o görüşmede. Konuttakiler de tam olarak nerede olduğunu bilmiyor. Bakın bunların hepsi iddia. Yanında telefonu yok. Telefonu olmadığı için de bir paylaşım da yapamıyor.

'Bu bir gözaltı demektir'

Ben sordum. Bu bir gözaltı demektir dedim. Gözaltı olmadığı iddiasında. Bir davet oldu kelimesini kullanıyor. Genelde öyle kullanırlar. Gözaltında değil de davet edildi kelimesini kullanırlar. Bana kalırsa bu bir gözaltıdır.

Gözaltında olmadığını iddia ediyor. Türk yetkililerin devrede olmadığını iddia ediyor Emre Olur. Türk yetkiler tarafından bir operasyona uğramadığına ama Dubaili yetkililer tarafından bir görüşme gerçekleştirildiği iddiasını benimle paylaştı."

Peker'in avukatları ise iddiayı yalanladı

Barış Pehlivan, Sedat Peker'in Halk TV haber merkezinden Özlem Gürses'le görüştüğünü ve yakalanma durumu olmadığını ifade ettiklerini de belirtti.

'Ailesi can güvenliğinden endişeli' iddiası

Barış Pehlivan Halk TV'deki yayında, program arasında bir kez daha Emre Olur ile görüştüğünü söyledi.

Olur'un kendisine Sedat Peker'in ailesiyle görüştüğünü, Peker'in konutunaa hâlâ dönmediğini ve can güvenliğinden endişeli olduklarını söylediklerini anlattığını aktardı.

Olur'un Peker'in konutuna 5-6 kişilik bir Dubaili güvenlik görevlileri ekibinin geldiğini ve Peker'in tüm elektronik cihazlarını bırakarak tek başına kendileriyle gelmesini istediklerini söylediğini anlatan Pehlivan, bunların Peker cephesinin iddiaları olduğunu da vurguladı.

Gazeteci Delek: Kayıt bıraktı mı sorusuna yanıt verdi

Gazeteci Alişer Delek de Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Olur'un anlattıklarını ise şöyle aktardı:

"Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polisleri TSİ 12'de geliyor. Kendisini bir yere davet ediyorlar. Peker'in tek gelmesini ve üzerine bir elektronik cihaz almamasını istiyorlar. Sedat Peker bu 'daveti' kabul ediyor.

Telefonla görüştüğümüz sırada konuttan Emre Olur'a bir telefon geldi....

TSİ 22:16'da gelen bu görüşme sayesinde Sedat Peker'in hala konuta dönmediği bilgisini aldık.

Nerede olduğu ve ne zaman döneceği ailesi tarafından bilinmiyor...

Emre Olur, Sedat Peker'in gözaltına alınması ya da öldürülmesi dahil endişeli olduklarını söyledi.

Böyle bir durumda yayınlanmak üzere bir belge ya da kayıt bıraktı mı diye sordum...

'Gereken her şeyi gereken herkes öğrenir' yanıtını aldım.

Emre Olur, Peker hakkında Türkiye tarafından 10 kez Interpol başvurusu yapıldığını ve bu başvuruların 'Peker'in açıklamaları siyasi' olduğu gerekçesiyle reddedildiğini de iddia etti."