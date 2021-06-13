Sedat Peker yakalandı mı?

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in bugün YouTube hesabından bir video yayınlamaması ve uzun süredir sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması yakalandığı iddialarını gündeme getirdi.

Sosyal medyada Peker'in yakalandığına ilişkin iddialar yer alırken, Peker’in, MİT destekli SAT askeri operasyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde kaldığı evde yakalandığı ileri sürüldü. Operasyonun da Katar üzerinden İHA desteğiyle gerçekleştirildiği, konuyla ilgili resmi açıklamanın bu gece yapılacağı iddia edildi.

Halk TV'deki yayında Özlem Gürses, Sedat Peker'in avukatları ile haber merkezinin görüştüğünü, avukatların yakalanma durumu olmadığını ifade ettiklerini aktardı.

Odatv’ye konuşan kaynaklarsa Peker’in henüz yakalanmadığını, ancak operasyonun an meselesi olduğunu doğruladı.