Sedat Peker davası başlıyor

Sedat Peker’in başında olduğu suç örgütüne yönelik başlatılan operasyon kapsamında 92 kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edilmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre, dava kapsamında, 26’sı tutuklu 92 sanık yarın Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle, ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı “var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “tefecilik”, “silahla kasten yaralama” suçlarından ise toplamda 390 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanacak.