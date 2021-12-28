Kızlı erkekli orman yürüyüşüne soruşturma

İstanbul'daki Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde görevli Coğrafya öğretmeni Engin Ulus hakkında öğrencileri kızlı-erkekli orman yürüyüşüne götürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Gerçek Gündem’den Fırat Fıstık’ın haberine göre soruşturmayı başlatan lisenin müdürü Gülay Hacısalihoğlu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu’nun eşi.

Açılan soruşturmaya dair öğretmen Engin Ulus, sosyal medya hesabı üzerinden orman yürüyüşündeki fotoğrafı da paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"23 Ekim’de Belgrad Bentler Tabiat parkında organize ettiğim orman yürüyüşüne halihazırda öğrencilerimiz ve üniversite okuyan mezunlarımız katıldı. Bu kalabalığın yarısı öğrenci, yarısı mezun neredeyse ve o mezun öğrenciler içinde sadece bir erkek öğrencimiz var. O kadar öğrenci arasında bir erkek öğrenciyi görüp 17 yaşındaki kız çocuklarını erkeklerle buluşturma suçlaması işte bu fotoğrafın gerçekleştiği etkinlikten çıkmıştır. Okulun mezunları ile öğrencileri arasında bir bağ olmasını, mezunların abilik, ablalık yapmasını, üniversite okuyan mezunlarımızın halihazırdaki öğrencilerimize feyz vermesini, mezunlar ile öğrenciler arasındaki ilişkilerin daha da yaygınlaşmasını, aynı lise sıralarını paylaşan gençlerin ortak anılara sahip olmasını bir idare neden istemez?”

Beyoğlu Anadolu Lisesi, 2002 yılına kadar kız lisesi olarak eğitim verdikten sonra karma eğitime geçmişti. 172 yıllık okul 2016’da yeniden kız lisesi oldu. 2016'da bu karara karşı öğrenciler eylemler yapmıştı.