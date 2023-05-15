Seçimlerle ilgili bazı paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim sonuçlarıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgileri yayarak "provokatif paylaşımlar" yaptığı belirtilen sosyal medya hesaplarına yönelik soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili "provokotif paylaşımları" incelemeye aldı.

Başsavcılık, seçim sonuçları ile deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik "kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı, yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayarak provokatif paylaşımlar" yaptığı ileri sürülen sosyal medya hesapları hakkında resen soruşturma başlattı.

Paylaşımları hakkında soruşturma başlatılanlar arasında oyuncu Zeynep Beşerler'in de olduğu öğrenildi. (AA)