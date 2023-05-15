Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. İlk turu Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan önde bitirirken gözler 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tura çevrildi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak."