Seçimlerin ardından şekere 9 kez zam yapıldı, artış yüzde 30'u buldu

Gıda fiyatlarına ardı ardına gelen zamlardan en çok etkilenen ürünlerden biri şeker oldu. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), toptan şeker satış fiyatlarına mayıstan bu yana 9 kez zam yaptı. Toplam zam oranı ise yüzde 30'u buldu.

Türkşeker tarafından 8 Mayıs'ta KDV hariç kilogram fiyatı 18,5 lira olarak belirlenen toz şeker, 14 Ağustos'ta 24 liraya çıktı. Böylece son 14 haftada toz şekerin toptan fiyatı yüzde 29,7 zamlandı. Ancak Türkşeker, bu sefer zam uygulamasında farklı bir yol tercih etti. Önceki yıllarda tek seferde yapılan zamlar son dönemde haftalara yayılarak uygulandı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, önümüzdeki haftalarda da devam etmesi beklenen zamlar ile mevcut fiyatların 27 liraya kadar çıkacağı öngörülüyor.

TÜİK şaşırtmadı

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ise şekere temmuzda aylık bazda yüzde 7,8 zam gelirken, mayıstan bu yana gelen zam yüzde 8,71 olarak gözüküyor.