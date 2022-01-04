'Seçimlere katılma hakkı olan partilere bir parti daha eklendi' iddiası

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugünkü köşe yazısında "Genel başkanlığını Vecdet Öz’ün yaptığı Adalet Partisi yılın son haftasında genel kurulunu bitirdi ve seçime katılmaya hak kazandı" dedi.

Ataklı, "Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği tüm kuralları yerine getiren ve örgütlenmesini bitiren Adalet Partisi yapılacak ilk seçimlere katılabilecek" iddiasında bulundu.

Ataklı'nın sözünü ettiği karar henüz resmi olarak yayımlanmazken, seçimlere katılma hakkı olan partilerin listesi şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi.