Özcan'dan partisine: Sakın yanlış aday seçmeyin

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği uyarı cezasının ardından, Bolu Belediye Meclisi oturumunda açıklamalarda bulundu.

Partisinin Yüksek Disiplin Kurulu tarafından uyarı cezası verilen Özcan, uyarıyı "kabul ettiğini" söyleyerek "Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Kurulu hakkımızda kararı vermiş. Yandaş basın bir gafı şişirdi şişirdi bir algı oluşturmaya çalıştı. Bunun sonucunda bana uyarı cezası verilmiş" dedi.

Özcan, "Bizim tüzüğümüzde bana uyarı cezası verilmesinin şartları, sosyal medyada bir partiline hakaret edeceksin, parti defterlerini tutmayacaksın ya da parti malına zarar vereceksin. Hangisine sokmuşlar bilemiyorum. Ama sonuçta Yüksek Disiplin Kurulu'nun uyarı kararını aldım, kabul ettim ve cebime koydum.” ifadelerini kullandı.

'Artık sandıkta yenemezsek, burada hiçbirimizin sokağa çıkacak yüzü kalmaz'

Kendisinin de partisine 'bazı uyarılarda bulunacağını' söyleyen Özcan şöyle konuştu:

"Ama ben de bu vesile ile kendi partimi uyarmak istiyorum. O da benim hakkım. Sayın Akşener, ‘Aday değilim’ demek suretiyle adayı belirleme noktasında Millet İttifakı'nın büyük ortaklarından Cumhuriyet Halk Partisi'ne yol açmış oldu. Şimdi ülkeyi bu hale getiren, insanların yatağa aç girmesini sağlayan, birkaç kişiyi zengin eden bu hükümeti artık sandıkta yenemezsek, burada hiçbirimizin sokağa çıkacak yüzü kalmaz. Bu birinci uyarım."

'Yanlış adamlarla seçime girmeyin'

Partisine "ikinci bir uyarıda" da bulunan Özcan, şunları söyledi:

"İkinci uyarım beni uyaranlara. Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın. Öyle Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi. Milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adamlarla seçime girmeyin. Ha girerseniz de ‘Bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim’ demeyin."

Toplantıda ampul fırlattı

Yanında iki ampul getiren Özcan bunları kaldırarak şöyle devam etti:

"Elimde 2 tane ampul var. Ampulün biri 200 watt yakıyor, verdiği enerji kendine yetmiyor. Diğer ampul 30 watt, bunun 7'de biri kadar yakıyor ama verdiği enerji daha fazla. Bu ampul artık bize, vatandaşa, garibana yük olmaya başladı. O yüzden ben diyorum ki. Artık bu ampulden vazgeçelim" diyen Özcan, ampulü duvara fırlatıp patlattı. Özcan bu hareketinin ardından "Kıralım bu ampulü yolumuza daha tasarruflu olanla devam edelim" diye devam etti.

Özcan'ın duvara ampul fırlatması ve ampulün patlaması üzerine bazı meclis üyeleri ve salondaki misafirler çıkan sesten korkarken oturuma ara verildi.