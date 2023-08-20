Seçimlerden bu yana 18 lirayı aşkın zam gelmişti: Motorine bir zam daha geliyor

14 Mayıs seçimlerinden günümüze kadar yaklaşık 18 lira 30 kuruş zam gelen motorine, 22 Ağustos Salı günü pompaya yansıcak şekilde 1 lira daha zam gelecek.

Haber Merkezi

Motorine 1 lira daha zam gelecek.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; zam, 22 Ağustos salı günü pompaya yansıyacak.

Seçimlerden günümüze 18 lirayı aşkın zam

Motorine sırasıyla 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruş, 28 Temmuz'da 1 lira 45 kuruş, 1 Ağustos'ta 1 lira 7 kuruş, 11 Ağustos'ta ise 1 lira 80 kuruş zam yapılmıştı. 18 Ağustos'ta ise motorine 1 lira 52 kuruş indirim yapılmıştı.

14 Mayıs seçimleri öncesi motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar motorine yaklaşık 18 lira 30 kuruş zam geldi.

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