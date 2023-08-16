Benzinin litre fiyatı 38 liraya dayandı

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibarıyla 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 37 lirayı aştı.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 19,81 lira olan benzinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 37,71 liraya yükseldi.

Böylece benzinde seçim sonrası yapılan zam oranı yüzde 90,4'e ulaştı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,34 liradan, benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.