Seçime haftalar kala deprem konutu ihalelerinde gaza basıldı: 150 milyar lirayı aştı

6 Şubat depremlerinin ikinci haftasında başlatılan ve TOKİ başta olmak üzere farklı kurumların açtığı kalıcı konut ihalelerinin toplam sözleşme büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı.

T24 yazarı Çiğdem Toker, çoğunluğu pazarlık usulüyle yani kamu idaresinin belirli firmaları çağırmasıyla gerçekleşen ihalelere ilişkin şu ayrıntıları paylaştı:

"Geçen hafta 3-7 Nisan tarihleri arasında pazarlık usulüyle 25 milyar TL'ye yaklaşan 17 ihale yapıldı. Bu ihaleler, TOKİ, Emlak Konut ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Son 17 ihaleyle birlikte, ağırlıklı TOKİ olmak üzere, deprem konutlarına yönelik kamu ihalelerinin sayısı 124'e, ihalelerde inşaat şirketlerinin verdiği teklifler üzerinden, bütçeden çıkacak olan ihale büyüklüğü 151,4 milyar TL'yi buldu.

(...)

Bir yılda bitirme sözü verilen konutların mevcut ekonomik koşullarda bu sürede tamamlanmasının çok zor olduğu, sektör yetkilileri tarafından sıklıkla dile getiriliyor.

İhalelerde verilen teklifler ile yaklaşık maliyetler arasındaki ilişkinin dengesizi olduğu, yaklaşık maliyet hesaplarının da sağlıksız olduğu iddia ediliyor. Bu iddianın gerçekliği kamu kaynaklarının haksız aktarımı anlamına geliyor.

(...)

Depremzedelerin çadırdan konteynıra geçme taleplerinin yoğun biçimde sürdüğü günlerde, işi barınma olan devlet kurumları, enerjisini ve kamu kaynaklarını ihalelere yoğunlaştırmaya devam ediyor.

Bu ihalelerin vaat edildiği gibi bir yılda bitip bitmeyeceği kadar, sözleşmeye bağlanan tutarların içinde kalınıp kalınmayacağı da bu ekonomik kriz ortamında dikkatle izlenmeyi hak ediyor."