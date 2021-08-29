Seçime 4 hafta kala Merkel'in partisi anketlerde Sosyal Demokratların gerisinde kaldı

Yeni Sosyal Yanıtlar Enstitüsü (INSA) tarafından Bild için hazırlanan yeni bir ankete göre, Almanya genel seçimlerinden dört hafta önce Sosyal Demokrat Parti (SPD) en yakın rakiplerinden yüzde 3 farkla önde.

23-27 Ağustos tarihlerinde Bild için yapılan anket dün yayınlandı. Anket Sosyal Demokratların yüzde 24 desteğe sahip olduğunu gösterirken, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in partisi Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) bloğu yüzde 21 desteğe sahip.

Yeşiller (Die Grünen) yüzde 17 desteğe sahipken, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 13 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Bu arada, Cuma günü yayınlanan ZDF için Forschungsgruppe Wahlen tarafından yürütülen bir anket, Almanların yüzde 49'unun Merkel'in ardından Sosyal Demokratlardan Olaf Scholz'u tercih edeceğini gösterdi.

ZDF'de yayınlanan ankete göre Merkel'in muhafazakar bloğunun lideri Armin Laschet yüzde 17, Yeşiller'den Annalena Baerbock ise yüzde 16 desteğe sahip.

Merkel, Eylül ayında yapılacak genel seçimlerin ardından siyasetten ayrılmayı planlıyor.