Merkel: Türkiye’nin AB’ye üye olmasını beklemiyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eylül ayındaki seçimlerde görevi bırakması öncesinde son geniş kapsamlı basın toplantılarından birini düzenledi. Gazetecilerden çok sayıda soru alan Merkel, Türkiye’yle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

‘Türkiye'nin AB'ye üye olmasını beklemiyorum'

Reuters’ın aktardığı habere göre Almanya Başbakanı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ye yapılan anlaşma kapsamında çok sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmasından övgüyle söz etti. Merkel, “Türkiye Suriyeli sığınmacılarla ilgilenmek konusunda sıra dışı bir iş yapıyor. Bu anlaşmanın devam etmesini istiyorum, insanlar için en iyisi bu” ifadelerini kullandı.

Merkel, Ankara’yla yakın ilişkiler istediğini ama Türkiye’nin AB’ye üye olmasını beklemediğini belirtti.

Merkel ayrıca, Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs konusunda son zamanlarda yaşanan anlaşmazlığın ilişkileri daha da zorlaştırdığını ve farklılıkları çözmek için sabır gerektiğini söyledi. Görüşmelerle ilgili soru sorulduğunda gazetecilere verdiği demeçte, “Bir aksilik oldu ama cesaretimiz kırılmamalı” dedi.