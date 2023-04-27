Seçimden önceki son faiz kararı bugün açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerden önceki son faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak.

Beklentiler, Merkez Bankası'nın yüzde 8,5 seviyesinde olan politika faizini sabit tutması yönünde.

Şubat ayında 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren TCMB, Mart'ta faizi sabit tutmuştu.

Mart ayındaki son PPK toplantısının ardından yayımlanan metinde "Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir" ifadesi yer almıştı.