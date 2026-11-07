Seçim yenilgisi sonrası Trump'tan ilk adım: Özel kaleminin ardından kabine değişikliği de gündemde

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimler, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin geri kalanında Washington'daki dengeleri etkileyecek bir sonuç ortaya çıkardı.

Demokratlar hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu elde ederek Kongre'nin kontrolünü Cumhuriyetçilerin elinden aldı. Ancak seçimlerin ortaya koyduğu tablo, ABD'deki siyasi ve ekonomik krizin aşılmasından çok, bu krizi yönetmekte zorlanan Trump yönetimine yönelik toplumsal tepkinin büyüklüğünü gösteriyor.

Cumhuriyetçiler açısından ağır bir yenilgi anlamına gelen sonuçlarda Demokratlar, yalnızca geleneksel olarak rekabetin yoğun olduğu eyaletlerde değil, Trump'ın 2024'te rahat kazandığı Cumhuriyetçi kalelerde de önemli başarılar elde etti. Teksas'ta Senato koltuğunu kazanan Demokratlar, Güney Carolina, Kansas ve Iowa gibi Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerde de önemli kazanımlar sağladı.

Sandıkta aldığı yenilginin ardından gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Donald Trump, kabinesinde değişiklikler yapmayı planladığını bildirdi.

CBS News kanalına verdiği ve tamamı Pazar günü yayınlanacak olan röportajının bir bölümünde Trump, 3 Kasım'da yapılan ara seçimlere değindi. Kendisine herhangi birini görevden almayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Evet, planlıyorum. Birazcık" yanıtını verdi.

"Kabinemden çok memnunum. Bence iyi bir ekip. Ancak belki birkaç değişiklik yapacağım" diyen Trump'ın açıklamaları, Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ın Özel Kalemi olacağını açıklamasının ardından geldi.

Trump, Susie Wiles'ı görevden aldı: Yerine Stephen Miller'ı atadı

Trump Özel Kalem Müdürü'nü de değiştirdi.

Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın yerine sert göç politikalarının mimarlarından ve Trump'ın yakın danışmanı Stephen Miller atandı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wiles’ın görevi boyunca üstün başarı sağladığını belirterek övgüde bulundu ve kendisinin siyasi organizasyonunda çalışmayı sürdüreceğini bildirdi. Adı açıklanmayan bir ABD’li kaynak ise Wiles’ın Trump’a dün gece yaptığı özel bir konuşmada istifasını sunduğunu öne sürdü.

Son dönemde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Yardımcısı olarak görev yapan ve Trump’ın yakın çevresinin önemli isimlerinden biri olan Miller, Washington’ın sert göç politikalarının başlıca mimarlarından biri olarak değerlendiriliyor. Trump’ın en yakın ve uzun süredir birlikte çalıştığı danışmanlarından biri olan Miller, 2016’daki başkanlık seçimlerinde Trump’ın kazanma ihtimali düşük görülen kampanyasına konuşma yazarı olarak katılmıştı.

'İran savaşı yüzünden seçimlerde yenildik' demişti

Trump "Seçim yenilgisi büyük ölçüde İran savaşıydı. Buna değerdi. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilemez. Buna değerdi. Demokratlarla muhtemelen anlaşabilirim" sözlerini kullanmış ve "Ben yarışsam kazanırdık. Mitinglerime binlerce kişi geldi" diye eklemişti. Öte yandan ABD’nin hegemonya krizi yalnızca İran saldırılarıyla ilişkili değil, ülkedeki ağır ekonomik sorunların da payı çok büyük.

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