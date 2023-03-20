Seçim yaklaştı, İletişim Başkanlığı'nın harcaması yüzde 274 arttı

İletişim Başkanlığı’nın Türkiye’nin seçim atmosferine girmeye başladığı 2023 yılının ilk iki ayında yaptığı harcamalar dikkat çekti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; 2022 yılının Ocak ayında 52 milyon TL harcayan İletişim Başkanlığı, 2023 yılının Ocak ayında 44 milyon 331 bin TL harcadı. İletişim Başkanlığı’nın Şubat 2022’de 50 milyon 415 bin TL olan harcama tutarı, Şubat 2023’te ise 188 milyon 810 bin TL’ye yükseldi. Başkanlığın Şubat 2023’teki harcamasında Şubat 2022’deki harcamasına oranla yaşanan artış, yüzde 274 olarak kaydedildi. Toplam iki ayda toplam harcama 233,1 milyon TL’ye ulaştı.

İletişim Başkanlığı’nın toplam bütçesi içindeki, “Temsil ve Tanıtma” kalemi de dikkati çekti. 2021 yılında, “Temsil ve Tanıtma” adı altında 6,6 milyon TL harcayan başkanlığın 2022 yılının ilk yarısında 144,7 milyon TL’lik temsil ve tanıtım harcamasına imza attı. Başkanlığa 2023 yılı için ise 327 milyon TL’lik temsil ve tanıtma ödeneği öngörüldü.



24 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan ve geniş yetkilerle donatılan İletişim Başkanlığı hemen her faaliyetinin ardından, “kamuoyu algısını iktidar lehine yönettiği” gerekçesiyle tepki çekti. 2019 yılında 344 milyon 531 milyon TL bütçe alan İletişim Başkanlığı’na 2023 yılı için 1,6 milyar TL bütçe verilmesi de tartışmaları alevlendirmişti.