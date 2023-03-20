Özgür Özel'den anket sonucu açıklaması: Farkı duyurdu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HaberTürk TV'de yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programına konuk oldu.

Kübra Par'ın "Millet İttifakı'nın oy oranı kaç?" sorusunu yanıtlayan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin beklentisinin üzerinde bir sinerji oldu. Krizin çözülmesi tatlıya bağlanması, 6 partinin bir takım oluşturması heyecan oluşturdu. Son anda 2 flaş transfer yapılmasıyla da büyük bir moral buldu herkes. Sağ açığa Yavaş, sol açığa İmamoğlu geldi. Anketlerde o sıçrama görülüyor. En son bir araştırmada Kemal Bey 10 puanla önde gözüküyordu. Bazı anketlerde 4, bazılarında 6 veya 8 puan önde. İktidara yakın anket kuruluşları da bu sıçramayı gösteriyor."

Muharrem İnce'nin aday olmasını da değerlendiren Özgür Özel, "Ben her şartta, Sayın İnce aday da olsa bu seçimi ilk turda ve açık bir farkla kazanacağımıza inanıyorum, bunu görüyorum. İnce'yle aramızda bir hukuk var ve sürüyor da. Ben bir partinin genel başkanına çağrı yapacak değilim, bu yakışık almayacak bir boyut olur. Milletin ne çağrı yapacağının anlamı var, Bu ülkeyi seven herkes ki İnce'nin bu ülkenin yarınları için iyi şeyler istediğinden bir şüphem yok. Milletin talepleri, herkes en doğru değerlendirmeyi kendisi yapacaktır. Benim çağrı yapmam doğru değil" dedi.