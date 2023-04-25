Seçim yaklaşırken anket sonuçları paylaşıldı: 'İkinci tura kalıyor'

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken anket şirketleri de çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Area Araştırma, 12 Nisan - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında 26 ilde 108 ilçede yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 10 bin 277 kişiyle gerçekleşen anket bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle yapıldı. Seçmene "14 Mayıs 2023'te oy tercihiniz ne olur?" diye soruldu.

Adaylara göre oy dağılımı şöyle gerçekleşti:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 41,6

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,5

Muharrem İnce: Yüzde 3,4

Sinan Oğan: Yüzde 2,3

Kararsızım: Yüzde 7,7

Sandığa gitmem: Yüzde 3,5

"Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldığında tercihiniz ne olur?" sorusunun adaylara göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti: