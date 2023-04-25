Seçime son 19 gün: AKP'nin kalesinde anket sonuçları belli oldu

ALF Araştırma'nın Erzincan ve Çanakkale’de yaptığı anketlerde AKP’nin 2018 genel seçimlerine göre büyük oy kaybı yaşadığı görüldü.

Çanakkale anketi

AKP'nin yüzde 37,4 bandından yüzde 31,7 bandına düştüğü görülen ankette CHP'nin yüzde 33 seviyesinden yüzde 37,5 seviyesine yükseldiği görülüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 58,6 oy aldığı görülüyor.

Erzincan anketi

Ankete göre AKP'nin kalesi olarak bilinen illerden biri olan Erzincan’da da oy kaybettiği görülüyor. Erzincan’da AKP yüzde 44,8 bandından yüzde 39,8 bandına gerilediği CHP’nin ise yüzde 25,5 bandından yüzde 36,4 bandına yükseldiği görülüyor.