Seçim verileri nereden ve nasıl geliyor? AA ve ANKA'dan açıklama

Seçim günü veri kaosu tartışma konusu olurken, AA, ANKA ve CHP'nin seçim sonuçlarını nasıl aldığı ve aktardığı gündem olmuştu.

BBC Türkçe'ye açıklamada bulunan AA, 14 Mayıs’ta 2500 çalışanının yaklaşık 50 bin sandığın ıslak imzalı tutankalarının fotoğraflarını çekip seçim için üretilen mobil bir uygulamaya yüklediğini, bu kişilerin ulaşamadığı sandık sonuç tutanaklarının da hizmet alım yöntemiyle temin edildiğini söylüyor.

AA’ya göre çekilen fotoğraflar daha sonra, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolosi kullanılarak okunabilen dijital metin formatına dönüştürüldü ve elde edilen veriler Seçim Takip Merkezi’nde görev yapan 300 kişi tarafından kontrol edildi.

Sonuçlarını siyasi partilerden aldığı ve bazı sonuçları daha önce verdiği yönündeki iddialara yönelik AA şu ifadeleri kullandı:

“Herhangi bir siyasi partiden seçim verisi almak söz konusu değildir. Ancak Anadolu Ajansı’nın her siyasi parti Genel Merkezi’nde bir muhabiri yer almakta ve seçim sonuçlarını ve parti genel merkezinde yer alan verileri de yerinde takip etmektedir.

Anadolu Ajansı çalışanları hizmet alım yöntemi aracılığıyla sistemine yüklenen tutanaklardaki verileri geliş sırasına göre müşterilere servis etmektedir. Bu süreçte herhangi bir adayı ya da siyasi partiyi önde ya da geride gösterecek bir tutum sergilenmesi söz konusu değildir.

Türkiye’de sandıklar kapandıktan sonra gerçekleştirilen oy sayımları küçük şehirlerde ve kırsalda daha hızlı gerçekleştirilirken, metropollerde bu süreç itirazlar ve sandıklardaki seçmen sayısının yüksek olması sebebiyle daha geç tamamlanabilmektedir. Örneğin, 14 Mayıs seçimlerinde Anadolu Ajansı’nın sistemine yüklenen ilk üç tutanak; Erzurum Şenkaya, Sakarya Taraklı ve Tokat Başçiftlik’ten gelmiştir.

İlk tutanakların kırsaldan ve küçük şehirlerden gelmesi oy dağılımlarında etkili olabilmektedir. Sandıkların belli bir yüzdesi açılana kadar adaylar ve partiler arasında dengesiz bir dağılım olabilir. Anadolu Ajansı olarak verileri müşterilerimize daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde iletebilmek amacıyla sandıkların belli bir yüzdesi açılana kadar herhangi bir veri paylaşımında bulunmadık.”

AA, seçim gününde işbirliği yaptığı araştırma şirketinin ismini açıklamadı.

BBC Türkçe’ye yazılı yanıt gönderen ANKA Haber Ajansı ise Türkiye’de yaklaşık 1000 kişilik saha ekibi ve 50 kişilik veri merkezi personelininin yanı sıra destek amacı ile Türkiye Gönüllüleri ile de işbirliği sağlandığını söyledi.

İlçe seçim kurullarından gelen ve ayrıca bir önceki seçim sonuçlarına bağlı olarak beş büyükşehirde örneklenen 100’e yakın noktadan gelen verilerin bir merkezde işlendiğini söyleyen ANKA, CHP’den veya herhangi bir siyasi partiden veri alınmadığını belirtti.

Seçim günü sonuç açıklayan CHP ise bu verileri nasıl işleyip paylaştığına ilişkin açıklamada bulunmadı.