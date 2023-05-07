'Seçim vaatleri yabancı yatırımcıları Türkiye'ye dönmeleri için harekete geçirmiyor'

Yabancı fon yöneticileri, 14 Mayıs seçimlerinde galip gelen taraf kim olursa olsun, Türkiye ekonomisinin yeniden inşa edilmesinin ve yabancı yatırımcılar nezdinde yeniden itibar kazanmanın "garip derecede zor" olacağı yorumunda bulundu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı seçimlerde yenerek cumhurbaşkanı olması halinde, son on yılda ülkeden çıkan yabancı sermayeyi geri çekmek için kapsamlı reformlar yapacağı vaadinde bulunmuştu.

Financial Times'a konuşan fon yöneticileri değişimin gerekli olduğunu söylese de, muhalefet kazansa dahi yatırımcıların koalisyon hükümeti kalıcı bir değişim getirebileceğini ortaya koyana kadar beklemede kalacaklarını belirtti.

'Türkiye neredeyse terkedilmiş bir pazar'

Londra merkezli yatırım fonu GAM'ın gelişmekte olan piyasalar odaklı yatırım direktörü Paul McNamara, "Türkiye'de yanlış olan bir sürü değişken var ve bunları doğru yere yerleştirmek acayip derecede zor olacak" derken, "Para orada mı? Kesinlikle evet. İnsanlar onu koymak için çok acele edecek mi? Öyle düşünmüyorum" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin ekonomik gidişatına ilişkin endişeler ve Türk lirası üzerindeki baskıyı hafifletmek için giderek artan sayıda önlemin yatırımcıların kaçmasına neden olduğunu belirten FT, East Capital'in gelişmekte olan piyasalar fon yöneticisi kıdemli danışmanı Emre Akçamak'ın "Bu durumda Türkiye, yabancılar tarafından neredeyse tamamen terk edilmiş bir pazar" yorumunu aktardı.

'Erdoğan kazanırsa daha geleneksel bir ekonomi politikasına geçebilir'

Öte yandan, ekonomistler, Türkiye'deki para ve maliye politikaları karar vericilerinin Türk lirasını desteklemeye çalışırken Merkez Bankası'nın rezervleri yaktığını hatırlattı. Akçamak, özellikle Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin "neredeyse tükenmek üzere" olması nedeniyle Türkiye'nin mevcut politikalar çerçevesinde "kırılma noktasına" yaklaştığını dile getirdi.

Bazı analistler, Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde daha geleneksel bir ekonomi politikasına geçebileceğini düşünüyor. Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamada, seçimlerin ardından ekonomi yönetimine Batı tarafından "sevilen" Mehmet Şimşek'in ekibinin geleceğini beyan etmesi, bu beklentinin temel sebebini oluşturuyor.

Wall Street'te büyük bir bankanın gelişmekte olan sermaye piyasası odaklı kıdemli bir yetkilisi, konuya ilişkin "Erdoğan görüşünü değiştirip daha geleneksel bir politika benimserse, bu çok iyi karşılanacak. Erdoğan kazanırsa kararından şimdi dönebileceği ve yabancı fonları yeniden çekebileceğinin farkına varabilir" dedi.

'Ne olursa olsun, Türkiye için zor bir dönem olacak'

Bununla birlikte, Kılıçdaroğlu geçen ay FT'ye verdiği demeçte, önceliklerinden birinin Erdoğan'ın faiz politikasını etkin bir şekilde kontrol ettiği mevcut sistem yerine bağımsız bir merkez bankası kurmak da dahil olmak üzere Türkiye ekonomisini toparlamak olduğunu dile getirmişti.

Yabancı fon yöneticilerinin FT'ye verdiği demeçlerde, seçimlerin ardından "Ne olursa olsun, Türkiye için zor bir dönem olacak" yorumu dikkat çekerken, bir diğer yorumda "Muhalefetin ekonomiyi toparlamak için atacağı tüm adımlar yolda engeller yaratacak. Yatırımcılar Türkiye'ye geri gelmeden önce, kenarda durarak, ekonomi yönetiminde dönüm noktalarının ortaya çıkmasını bekleyecek" denildi.