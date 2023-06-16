Seçim sonrası siyanürlü zehir barajı için harekete geçildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın İşletmeleri, seçimler biter bitmez Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşam alanlarının dibine siyanürlü 3. atık depolama tesisi yapılması için harekete geçti. Projenin ÇED raporunun son şeklinin verildiğini duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, siyanürlü göletin yapılacağı bölgedeki mahalle muhtarları ve halka itirazlar için duyuruya çıktı.

9 Haziran’da askıya çıkan duyuruda bölge halkına itiraz için 10 gün süre verildi. Proje hayata geçerse 5 milyon 519 bin metreküp kapasiteye sahip yeni bir siyanürlü atık barajı yapılacak ve 517 km uzaklıktaki Çanakkale Karapınar’dan 2 milyon 700 bin ton cevher getirilerek Eskişehir’de işlenecek.

Yaşam alanlarının dibine üçüncü siyanürlü atık havuzu yapılması projesine karşı çıkan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Daha önce salgın döneminde insanlar evlerindeyken apar topar bunu yaptılar! Şimdi ikincisinin tam 3 katı 5 milyon 519 bin metreküp kapasiteye sahip yeni bir siyanürlü dev atık barajı yapmak için harekete geçildi. Proje hayata geçerse Çanakkale’den de getirilecek cevher Kaymaz’da işlenecek zehri bu havuzda birikecek. Yurttaşlarını, temiz havasını, suyunu koruması gereken devlet zehirlemek için ısrar ediyor. Yaşam alanlarının dibine devasa büyüklükteki yeni bir atık göleti, zehir barajı istemiyoruz. Eskişehirliler mücadelemizi sürdüreceğiz, buna direneceğiz” dedi.

'Bölgeden fay hattı geçiyor'

Hazırlanan raporlarda bölgenin yüksek deprem risk grubunda bulunduğuna da dikkat çeken Çakırözer, “Bölgeden Eskişehir Diri Fay Hattı geçtiği raporlarda yer almaktadır. Bölgede deprem olması durumunda, yapılmış ve yapılacak olan atık havuzlarında oluşacak tahribat sonucu yeraltı suyu, bölgede bulunan içme ve kullanma suyu yüksek risk altında kalarak büyük bir çevre felaketine sebep olabilir!” dedi.

Siyanürün içme ve sulama suyuna karışma riski ile bölgedeki endemik bitki ve kuş türlerine de dikkat çeken Çakırözer, “Daha önce de defalarca kez söyledik! Bu siyanür içme ve sulama suyuna karışırsa bölgedeki tarım ve insan sağlığı riske atılacak. İşletme çevresinde yaşayan yüzlerce insan yıllardır kanser başta olmak üzere çeşitli hastalıklarla mücadele veriyor. Aynı zamanda bu bölgede dünya mirasına kayıtlı korunması gereken endemik 20 bitki, 13 kuş türü var. Artık Eskişehir’i, çevremizi, doğamızı, insanımızı zehirleme inadından vazgeçilmelidir” dedi.