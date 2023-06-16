Depremzedelere yüklü fatura: 'İcra memurları konteynerde battaniye haczedecek'

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, depremzedelere gönderilen yüksek faturalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Depremin ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 137 sayılı kararnameyle ağır hasarlı ve orta hasarlı binalarda oturan depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğalgaz borçlarının silineceğinin yer aldığını ancak bu kararnameye rağmen depremzedelere fatura gönderildiğine dikkat çeken Tutdere, şunları söyledi:

“Gelen faturalara baktığımız zaman dağıtım şirketlerinin bu kararnamenin gereğini yerine getirmediği gibi, bu kararnamenin de aslında talepleri tam olarak karşılamadığını görüyoruz. Bugün Adıyaman ve diğer deprem bölgelerinde yurttaşlara çok yüklü miktarlarda faturalar evlerine gelmeye başladı. Vatandaş şimdi kara kara düşünüyor, bu faturaları nasıl ödeyecek?”

'Bu faturaları ödeyemeyecekler'

Tutdere, 10 bin liraya kadar elektrik ve doğalgaz faturası geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Az hasarlı ve yıkılmamış evlere depremde evi yıkılan binlerce yurttaş sığındı. Kışın o soğuğunda elektrik ısıtıcıları ile hayatta kalmaya çalıştılar. Evi yıkılmamış yurttaşlar evlerini evi yıkılan ve depremde mağdur olan yurttaşlara açtılar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yıkılmayan evleri kapsamadığı için, evi yıkılanları konut eden yurttaşlara çok yüksek faturalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı’na çağrımız şudur; evi yıkılmayan yurttaşlar da evi yıkılan ve mağdur olan yurttaşları misafir ettikleri için hiç olmazsa deprem bölgelerinin tamamında doğal az ve elektrik faturalarının tamamının terkin edilmesi ve Enerji Bakanlığı bütçesinden karşılanmasını talep ediyoruz. Aksi taktirde canlarını, işlerini kaybeden vatandaşlarımız önümüzdeki günlerde bu faturaları ödeyemeyecekler. Bu faturaları ödeyemedikleri için de haciz tehdidi ile karşı karşıya kalacaklardır.

'10 bine yaklaşan doğalgaz faturaları var'

6 Şubat tarihinden önce tüm borçlar silinmiş olmasına rağmen okuma endekslerine baktığınızda kimi faturalarda, 2021-2022’nin bile ilk endeksinden itibaren okumalar yapıldığını görüyoruz. Ortalama olarak vatandaşların 3 bin-10 bin lira gelen faturaları var. 10 bine yaklaşan doğalgaz faturaları da var. Depremde her şeyini kaybeden, ekonomik olarak hiçbir gücü kalmayan yurttaşların bu faturaları ödeme şansı yoktur.”

'Konteynerde battaniyeyi, yatağı veya eşyaları haczedecekler'

Elektrik ve doğalgaz şirketlerinin önümüzdeki günlerde faturasını ödeyemeyen depremzedelere icra takibi yapabileceği uyarısında bulunan Tutdere, “Eğer bu doğalgaz ve elektrik faturalarına ilişkin hükümet tedbir almazsa, yeni bir kararname ile bölgedeki tüm borçları terkin etmezse, bir şekilde ödenmesine yardımcı olmazsa önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde depremzedeler bu sefer de icra tehdidi ile karşı karşıya kalacaklar. Zaten kaybedecekleri bir şeyleri yok. Şu anda devletin verdiği bir konteynerleri var. Kimisine konteyner de verilmemiş. Çok komik bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz. Belki de icra memurları konteynerlerde, devletin veya AFAD’ın vermiş olduğu battaniyeyi, yatağı veya eşyaları haczedecek” diye konuştu. (ANKA)