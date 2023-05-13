Seçim öncesinde iki halka arz başvurusu daha yapıldı

Türkiye’nin akıllı telefon üreticilerinden Reeder Teknoloji, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Diğer başvuruysa Enerya Enerji’den geldi.

Diken'de yer alan habere göre, geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de dalgalı seyir devam ediyor. İlk dört aydaki kayıp yüzde 20’yi buldu. Düşüş, mayısın ilk haftasında da sürdü. Ancak seçim öncesi son haftaysa dalgalı seyre rağmen yüzde 8 yukarıda kapandı. Bu tabloya rağmen halka arzlara ilgi devam ediyor.

Haftanın son işlem gününde iki şirket daha halka arz için başvurdu. 2010’da kurulan akıllı telefon üreticisi Reeder Teknoloji, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Bir başvuru da Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji Anonim’den geldi. Açıklamada şirketin halka arzına yönelik olarak başvuru dosyasının dün ilgili kurumlara teslim edildiği bildirildi.