Seçim öncesi 'kaset' iddiası: 'O gazete yönetimine söyleyin, kaseti parçalayıp çöpe atsınlar'

Seçim öncesi Türkiye siyasetinde yine 'kaset' tartışmaları sürüyor. Söz konusu kasetin iktidar medyasının elinde olduğu belirtiliyor.

Bugün Odatv'de Hürrem Elmasçı imzasıyla yer alan yazıda, "Buradan iktidar medyasına sesleniyorum; kaset yayınlayarak siyaseti daha da çirkinleştirmeyiniz. Kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmez. O gazete yönetimine söyleyin, kaseti parçalayıp çöpe atsınlar…" denildi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi de konuyu köşesine taşıyarak "kaset işinin FETÖ yöntemi olduğunu" dile getirdi.